Biden avisa Partido Democrata que não abandona a campanha

Joe Biden prometeu esta segunda-feira prosseguir com a candidatura à reeleição, rejeitando as preocupações de alguns democratas no Capitólio e de doadores de que poderia custar ao partido a Casa Branca e o Congresso nas eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos da América (EUA). Biden, de 81 anos, disse que qualquer candidato que duvide de sua capacidade deveria desafiá-lo na Convenção Nacional Democrata em agosto – um esforço que não terá hipóteses de sucesso a menos que ele permita que os delegados que ganhou nas primárias deste ano considerem outros candidatos. “O ponto principal aqui é que não vou a lugar nenhum”, afirmou Biden num telefonema que fez para o programa “Morning Joe”, do canal MSNBC. Ele repetiu essa mensagem aos doadores do Partido Democrata numa ligação privada no final do dia, de acordo com duas fontes presentes na chamada.

Biden enfrenta uma semana crítica enquanto tenta reforçar uma campanha que está na defesa desde o instável debate de 27 de junho contra o republicano Donald Trump, que levantou questões sobre a sua capacidade de fazer o trabalho por mais quatro anos e meio. Vários congressistas democratas pediram que Biden desista. Um grupo mais alargado expressou preocupação de que as preocupações com a idade e capacidade do atual presidente, além dos baixos índices de aprovação pública de Biden, possam prejudicar as perspectivas de manter o Senado, que controlam por uma maioria de 51-49, e de reconquistar a Câmara, onde os republicanos tem uma vantagem de 219 deputados contra 213. O democrata Adam Smith divulgou uma declaração com palavras fortes, pedindo que Biden se afastasse após seu desempenho “alarmante” no palco do debate e sua resposta “inaceitável” nos dias seguintes. “Qualquer candidato ao cargo mais alto do nosso país tem um grande fardo a suportar”, disse Smith. “Esse candidato deve ser capaz de apresentar de forma clara, articulada e forte o seu caso ao povo americano. Está claro que o presidente Biden não é mais capaz de arcar com esse fardo.”