Zelensky pede que Rússia seja responsabilizada pelos crimes cometidos

"A Rússia tem de ser responsabilizada pelos seus crimes", defendeu o Presidente ucraniano, no dia em que Kiev foi atacada por mísseis russos. Não apenas a capital, mas diversas cidades da Ucrânia estiveram debaixo de fogo, com ataque que causaram dezenas de mortos por todo o país. Zelensky estava ausente do país, em visita à Polónia.

A Administração Militar de Kiev fez um post no Telegram para avisar toda a população do ataque. "Vizinhos de Kiev! Ataque de mísseis! As defesas aéreas foram ativadas na região. Mantenha o silêncio informativo. Pedimos para não gravarem ou publicarem o trabalho dos nossos defensores nas redes. Fiquem nos abrigos até ao final do alerta aéreo".