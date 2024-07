Rússia lança ataque em várias cidades da Ucrânia

Várias explosões foram ouvidas esta segunda-feira no centro de Kiev após as defesas antiaéreas terem sido ativadas para repelir um ataque russo contra a capital do país, segundo as autoridades ucranianas.

Há pelo menos cinco mortos já confirmados, adiantou o chefe da administração militar da cidade, via Telegram. Um hospital pediátrico também terá sido atingido. Segundo adianta o britânico The Guardian, trata-se do hospital Okhmatdyt hospital, o maior centro hospitalar pediátrico da Ucrânia.

O mesmo chefe da administração militar confirmou à agência de notícias EFE o ataque russo após ter divulgado um alerta para um ataque "massivo" contra "toda a Ucrânia" naquela rede social.



"Vizinhos de Kiev! Ataque de mísseis! As defesas aéreas foram ativadas na região. Mantenha o silêncio informativo. Pedimos para não gravarem ou publicarem o trabalho dos nossos defensores nas redes. Fiquem nos abrigos até ao final do alerta aéreo", referiu a publicação do Telegram da Administração Militar de Kiev.

O autarca da capital, Vitali Klitschko, anunciou o envio de equipas de socorro para tratar possíveis vítimas no distrito de Solomianski, na zona oeste da capital ucraniana.

Outro ataque na cidade de Kryvyi Rih, cidade-natal de Zelensky, já fez pelo menos dez mortos e 31 feridos. Mais ataques estão a acontecer em simultâneo por todo o país, avança a agência Reuters.

"Terroristas russos mais uma vez atacaram massivamente a Ucrânia com mísseis. Diferentes cidades: Kiev, Dnipro, Kryvy Rig, Sloviansk, Kramatorsk. Mais de 40 mísseis de vários tipos. Edifícios residenciais, infraestrutura e um hospital pediátrico ficaram danificados", adiantou o Presidente ucraniano, nas redes sociais.

