Reino Unido. Novo governo Trabalhista não deve contestar mandato de captura a Netanyahu

O novo governo do Partido Trabalhista no Reino Unido não deverá tentar contestar o pedido de mandato de captura a Benjamin Netanyahu no Tribunal Penal Internacional (TPI).

O Executivo anterior, liderado por Rishi Sunak, estava a preparar-se para apresentar uma resposta legal em que argumentaria que esta orgão não tinha jurisdição sobre a Faixa de Gaza e autoridade para prender cidadãos israelitas.

No entanto, segundo o "The Guardian", o partido do novo primeiro-ministro, Keir Starmer, continua a acreditar que o TPI tem, de facto, esse poder.

A argumentação do Reino Unido teria de ser submetida até 12 de julho, esta sexta-feira, mas tal já não deverá acontecer.

Desta forma, uma decisão do TPI sobre se deverá mesmo emitir um mandato de captura ao primeiro-ministro de Israel poderá, agora, avançar sem atrasos.

O procurador principal deste orgão tinha avançado com o pedido contra o líder de Israel e três elementos do Hamas.

O novo governo britânica vai, ainda, avaliar se deve retomar o financiamento da UNRWA - a agência das Nações Unidas de apoio a refugiados palestinianos. O Reino Unido é, atualmente, um dos poucos países que não retomou o apoio a esta instituição.