Parlamento Europeu. Extrema-direita reorganiza-se em novo grupo liderado por Bardella

A extrema-direita reorganizou-se no Parlamento Europeu. Sob a iniciativa de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, o novo grupo Patriotas pela Europa captou a maioria dos eurodeputados do Identidade e Democracia, que deixa de existir. Jordan Bardella, da União Nacional, foi eleito líder esta segunda-feira, na reunião que constituiu oficialmente o grupo.

Uma semana depois de ser lançado, o Patriotas pela Europa tornou-se assim o terceiro maior grupo político no Parlamento Europeu. Com 84 eurodeputados, o novo grupo ultrapassou os Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), que tem 78 elementos. O ECR tinha subido a terceiro maior grupo com algumas adesões após as eleições europeias de 9 de junho.

O Identidade e Democracia (ID), que estava perto dos 60 eurodeputados, deixou de existir. A formação do Patriotas pela Europa canibalizou o ID, de onde saíram, por exemplo, os eurodeputados do Chega, da União Nacional, do Liga (de Matteo Salvini) e do Partido da Liberdade da Áustria, que fundou o grupo com Orbán.

O outro partido fundador, o movimento ANO 2011, da Chéquia, fazia parte do grupo Renovar a Europa. Os eurodeputados do Fidesz, de Orbán, eram não-inscritos desde 2021, quando o partido abandonou o Partido Popular Europeu (PPE) pouco antes de ser expulso do grupo.