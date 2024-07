Netanyahu diz que um acordo de cessar-fogo deve permitir que Israel retome o combate em Gaza

Benjamin Netanyahu afirma que qualquer acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza deve permitir que Israel retome os combates até que os seus objetivos sejam alcançados.

Metas, que segundo Netanyhau, foram definidas no início da guerra para desmantelar as capacidades militares e de governação do Hamas, assim como devolução os reféns retidos pelo grupo palestiniano.



As declarações do primeiro-ministro israelitas surgem no momento em que é esperada a retoma das conversações sobre o plano dos Estados Unidos destinado a por fim à guerra, que começou em outubro do ano passado. O plano norte-americano é dividido em três fases.

O Hamas abandonou uma exigência fundamental que tinha em relação ao projeto de que Israel se comprometesse primeiro com um cessar-fogo permanente antes de assinar um acordo. No entanto, o grupo disse que permitiria que as negociações alcançassem esse objetivo durante a primeira fase de seis semanas, segundo uma fonte do Hamas à Reuters este sábado.

O grupo palestiniano acrescentou, ainda que "a bola está agora do lado dos israelitas".

Contudo, Benjamin Netanyahu insistiu que o acordo não deve impedir Israel de retomar os combates. “O plano que foi acordado por Israel e que foi bem recebido pelo presidente Biden permitirá que Israel devolva os reféns sem infringir os outros objetivos da guerra”, afirmou o primeiro-ministro israelita.