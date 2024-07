Macron não demite primeiro-ministro e quer Gabriel Attal no cargo "por enquanto"

Emmanuel Macron recusou o pedido de demissão do primeiro-ministro francês, na sequência da derrota eleitoral deste domingo.

Segundo o "Le Monde", o Presidente de França quer que Gabriel Attal fique no cargo "por enquanto" para "assegurar a estabilidade do país".

O primeiro-ministro francês tinha anunciado este domingo que iria apresentar a demissão, depois dos resultados eleitorais que deram uma vitória à união das esquerdas e colocou a extrema-direita em terceiro lugar.

A comitiva do primeiro-ministro atravessou o portão principal do Palácio do Eliseu, na rue du Faubourg-Saint-Honoré, pouco antes das 11h30.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Stéphane Séjourné, e a ministra delegada para a Igualdade de Género, Aurore Bergé, chegaram pouco depois.