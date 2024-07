China e Bielorrússia dão início a exercícios militares perto da fronteira polaca

O aviso já tinha sido feito e, depois de um grupo de militares chineses ter chegado à Bielorrússia no sábado, os preparativos para os exercícios militares conjuntos já começaram, à porta da NATO, e na véspera da cimeira que assinala os 75 anos da Aliança Atlântica. É na fronteira com a Polónia que China e Bielorrússia vão levar a cabo os exercícios conjuntos, num momento em que Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, visita Varsóvia.

Nas redes sociais, os dois países — principais aliados da Rússia na guerra com a Ucrânia — partilharam imagens do Exército Popular de Libertação da China e das tropas bielorrussas no terreno. A previsão oficial da duração dos exercícios é de 11 dias, devendo prolongar-se até 19 de julho.