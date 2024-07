Temperaturas recorde atingem o oeste dos Estados Unidos durante onda de calor extremo

Uma onda de calor generalizada deve trazer uma nova leva de temperaturas recorde ao longo da Costa Oeste dos Estados Unidos (EUA), ao mesmo tempo que o calor atinge já milhões de americanos nos estados do Arizona e do Nevada.

Cerca de 36 milhões de pessoas — aproximadamente 10% do país — estão sob alertas de calor excessivo vindos da onda de calor centrada sobre a Califórnia, revelou o National Weather Service, este domingo.

A previsão é de que as altas temperaturas atinjam ou excedam recordes diários no estado de Washington, Oregon, Califórnia, norte do Arizona e centro de Idaho.

As temperaturas estão até 20 graus acima do normal nesta época do ano em lugares como Redding, uma cidade no norte da Califórnia que atingiu uma alta histórica de 48 graus Celsius no sábado, disse o meteorologista do NWS Bryan Jackson.

"Esperamos que o calor se desloque para o leste no início da próxima semana e persista durante a semana. Vamos ter uma onda de calor extrema e realmente expansiva a acontecer", revelou o meteorologista.