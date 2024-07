Nepal. Chuvas provocaram 14 mortos e nove desaparecidos desde quinta-feira

As autoridades deste país dos Himalaias alertaram para a possibilidade de novas inundações repentinas em vários rios, na sequência das fortes chuvas registadas , adiantando que ocorreram inundações em vários distritos de baixa altitude na fronteira com a Índia.

"A polícia está a trabalhar com outras agências e residentes locais para encontrar as pessoas desaparecidas", disse o porta-voz da polícia nepalesa Dan Bahadur Karki, citado pela agência France-Presse.

As inundações na vizinha Índia e no Bangladesh também causaram danos generalizados e afetaram milhões de pessoas.

Em junho, 14 pessoas morreram no Nepal quando violentas tempestades provocaram deslizamentos de terras e inundações.

Entretanto, na Índia, as inundações no estado de Assam, no nordeste do país, mataram seis pessoas nas últimas 24 horas, informou este domingo a autoridade de gestão de catástrofes. Este número eleva para 58 o número de mortes causadas por chuvas torrenciais no país desde meados de maio.

No Bangladesh, um país de baixa altitude a jusante da Índia, mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações, de acordo com as autoridades. A maior parte do país é constituída por deltas, onde os rios dos Himalaias, o Ganges e o Brahmaputra serpenteiam em direção ao mar depois de atravessarem a Índia.

As monções de junho a setembro causam morte e destruição em todo o Sul da Ásia todos os anos, mas ultimamente o número de inundações e deslizamentos de terras mortais tem aumentado, com especialistas a apontarem que as alterações climáticas e a construção de estradas estão a agravar o problema.