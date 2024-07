França. Afluência às urnas às 17h00 era de 59,71%, superior à da primeira volta

Há ainda o caso caricato do segundo círculo eleitoral da Guiana Francesa, onde há apenas um candidato a votos, já que o segundo colocado na primeira volta desistiu.

As assembleias de voto na França continental abriram este domingo às 8 horas locais (7h00 em Lisboa), com as urnas a ficarem abertas até às 18 horas (17 horas em Lisboa) nas vilas e cidades pequenas ou até às 20 horas (19 horas em Lisboa) nas principais cidades do país, altura em que serão conhecidos os primeiros resultados.

Na primeira volta, a 30 de junho, a União Nacional conseguiu vencer pela primeira vez as eleições legislativas. Obteve 33,10% dos votos, seguido da aliança de esquerda Nova Frente Popular com 28%, a lista presidencial Juntos (Ensemble, em francês], que obteve 20%, enquanto a direita e os Republicanos se ficaram pelos 6,7%.