"Cautela". Macron não reage e espera para saber quem terá maioria para governar

Emmanuel Macron pede “cautela” perante os resultados da segunda volta das eleições legislativas francesas.

É a posição expressa pelo Palácio do Eliseu que, ao início da noite deste domingo, informou que o Presidente francês não vai reagir, por agora, às eleições para a Assembleia Nacional francesa, que colocaram o bloco presidencial Ensemble entre a Nova Frente Popular, que venceu as eleições, e a União Nacional que, uma semana após a primeira volta, passou de primeira a terceira força política, sendo a grande derrotada da segunda volta.

Fonte do staff presidencial francês, citada pelo jornal Le Figaro, refere que Macron quer “saber quem pode ser responsável pela formação de governo e congratula-se com o facto de o bloco central estar muito vivo depois de sete anos no poder”.

“Prudência e análise dos resultados: a questão é quem vai governar a partir de agora e alcançar a maioria”, sublinha fonte do Eliseu.