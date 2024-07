Tempestade tropical Beryl dirige-se para o Texas, depois do México

A tempestade tropical Beryl entrou no Golfo do México na sexta-feira e dirige-se para o Texas, nos Estados Unidos da América, após ter atingido a península mexicana de Yucatán como furacão, onde causou apenas danos materiais, segundo as autoridades.

A tempestade Beryl, que deixou sete mortos ao passar pelas Caraíbas e pela Venezuela no auge da sua força, está a 995 quilómetros de Corpus Christi, no Texas, onde se espera que chegue no domingo.

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC), está a provocar ventos de até 95 quilómetros/hora (km/h).

"O Beryl enfraqueceu e transformou-se numa tempestade tropical", declarou o centro sediado em Miami no seu boletim das 18:00 GMT.

O Beryl atingiu a costa como furacão de categoria 2 às 05:05 horas locais (11:05 GMT) a nordeste de Tulum, um popular destino turístico na Riviera Maya, juntamente com Cancun.

No México, os ventos sopraram a 175 km/h, provocando a queda de árvores e postes de eletricidade e danos em muitos telhados, de acordo com um relatório preliminar das autoridades de proteção civil.

Na sua conferência de imprensa matinal, o Presidente mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador congratulou-se com o facto de "aparentemente não ter havido perda de vidas, o que é o mais importante".

Algumas horas mais tarde, as autoridades confirmaram, também em conferência de imprensa, que não havia mortos nem feridos, acrescentando que as redes rodoviárias e de distribuição de água estavam intactas. Três municípios sofreram cortes de eletricidade.

Os aeroportos de Cancun, Tulum e Cozumel, onde chegam milhões de turistas todos os anos, não foram afetados, disse a chefe nacional da Proteção Civil, Laura Velázquez.

Após o cancelamento de mais de 300 voos, as operações foram retomadas normalmente no aeroporto de Cancún ao meio-dia, segundo a governadora do estado de Quintana Roo, Mara Lezama.

Cerca de 2.200 pessoas refugiaram-se em 58 abrigos temporários. No centro de Tulum, o exército mexicano montou uma cozinha comunitária para as pessoas que não puderam regressar às suas casas.

"A maior parte das lojas já está aberta", disse à AFP Alvaro Rueda, um pedreiro de 51 anos. "Já comprámos comida".

Mais de 25.600 membros das forças de segurança e da empresa nacional de eletricidade CFE foram destacados para a área.

As ruas bloqueadas pela queda de árvores foram desobstruídas pelos bombeiros e pela proteção civil.

O Beryl é o primeiro furacão da temporada no Atlântico e impressionou os especialistas ao ganhar intensidade muito rapidamente durante o fim de semana. Chegou a ser classificado como furacão de categoria 5, o primeiro alguma vez registado pelo serviço meteorológico dos EUA.

Um furacão tão poderoso é extremamente raro no início da temporada de furacões, que vai do início de junho até ao final de novembro.

O Observatório Meteorológico Americano alertou no final de maio que a temporada de 2024 seria extraordinária, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou superior.

Estas previsões estão relacionadas com o esperado desenvolvimento do fenómeno meteorológico La Niña, bem como com as elevadas temperaturas das águas no Oceano Atlântico, que têm estado em valores recorde há mais de um ano.