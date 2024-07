Talco é “provavelmente cancerígeno”, alerta OMS

O talco é “provavelmente cancerígeno” para os seres humanos, alerta a Agência Internacional de Investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial da Saúde (OMS).



A conclusão tem por base a literatura científica disponível, analisada por um grupo de 29 peritos internacionais, refere a IARC, num comunicado divulgado na sexta-feira.

De acordo com os investigadores, o talco é “provavelmente cancerígeno” por três ordens de razão: “com base numa combinação de provas limitadas de cancro em humanos (cancro dos ovários), provas suficientes de cancro em animais usados em experiências e fortes evidências mecanísticas de que o talco apresenta características-chave de carcinógenos em células primárias humanas e sistemas experimentais”.

Esta classificação, designada por Grupo A2, é a segunda mais elevada na escola de certeza de uma que substância pode causar cancro.

A Agência Internacional de Investigação do Cancro refere “numerosos estudos que mostraram consistentemente um aumento na incidência de cancro nos ovários em humanos que relataram o uso de pó corporal na região perineal.”

“Embora a avaliação se tenha concentrado no talco não contendo amianto, a contaminação do talco com amianto não pôde ser excluída na maioria dos estudos de humanos expostos”, sublinha a agência da OMS.

Em experiências realizadas com ratos em laboratório, “o tratamento com talco causou aumento na incidência de neoplasias malignas em fêmeas (medula adrenal e pulmão) e uma combinação de neoplasias benignas e malignas em machos (medula adrenal)”.

