Reformista Pezeshkian vence presidenciais no Irão

O candidato reformista Massoud Pezeshkian venceu a segunda volta das eleições presidenciais no Irão, à frente do ultraconservador Said Jalili, anunciou este sábado o Ministério do Interior iraniano.

O deputado Pezeshkian, de 69 anos, recebeu mais de 16 milhões de votos contra mais de 13 milhões de Jalili, um antigo negociador do programa nuclear iraniano com ligações à Rússia e China, num total de 30 milhões de boletins de voto contados, de acordo com as autoridades eleitorais.

A taxa de participação foi de 49,8%. A segunda volta aconteceu depois de uma primeira com uma abstenção histórica de 60% na escolha do sucessor de Ebrahim Raisi, o presidente que morreu num acidente de helicóptero junto à fronteira com o Azerbaijão.

Embora sem grande impacto nas políticas do Irão, a eleição de Pezeshkian poderá ter influência na escolha do sucessor do aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo iraniano de 85 anos.