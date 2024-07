Índia. Organizador de evento religioso que fez 121 mortos entrega-se à polícia

O principal organizador do evento de pregadores indianos, onde uma debandada fez 121 mortos esta semana, entregou-se à polícia na sexta-feira, revelou um advogado, depois de a polícia ter iniciado uma caça ao homem.

Devprakash Madhukar foi considerado suspeito do incidente no relatório inicial registado pela polícia, sob acusações que incluíam tentativa de homicídio.

A polícia anunciou uma recompensa de 100.000 rúpias (aproximadamente 1.100 euros) por informações que levassem à sua prisão.

AP Singh, advogado do autointitulado homem-deus Bhole Baba, disse que Madhukar foi o principal organizador do evento religioso hindu na terça-feira, com a presença de cerca de 250.000 pessoas numa vila no estado de Uttar Pradesh, no norte.

As autoridades distritais permitiram um evento de apenas 80.000 pessoas.

"Ele entregou-se em Delhi. Prometemos que não pediremos nenhuma fiança antecipada", referiu Singh.

O advogado negou qualquer irregularidade por parte dos organizadores do evento e disse que Devprakash estava a receber tratamento médico num hospital após a debandada.

O pregador disse no sábado que estava triste pelo incidente e que seus assessores ajudariam os feridos e as famílias dos falecidos.

"Tenho fé de que qualquer um que tenha criado o caos não será poupado", disse à agência de notícias indiana ANI.