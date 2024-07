Hamas aceita proposta dos EUA para libertar reféns

O Hamas aceitou este sábado a proposta dos Estados Unidos para a libertação de reféns israelitas, quase duas semanas depois de um primeiro acordo com o objetivo de terminar a guerra no Médio Oriente.

A informação foi avançada por uma fonte do grupo palestiniano à Reuters, depois do líder da Mossad, a agência secreta israelita, ter regressado esta sexta-feira do Catar para preparar a retomada das negociações de paz na próxima semana.

Uma outra fonte israelita envolvida nas negociações indica à Reuters que existe uma “oportunidade real” de alcançar um acordo para o fim da guerra que se prolonga há nove meses, num conflito que já vitimou mais de 38 mil palestinianos.

A nova proposta inclui uma garantia de cessar-fogo, entrega de ajuda humanitária e a retirada de tropas israelitas durante as negociações.