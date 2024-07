Keir Starmer celebra vitória e declara que "mudança começa agora"

O provável futuro primeiro-ministro, Keir Starmer, declarou que "a mudança começa agora" para o país que, depois de 14 anos de governo conservador, pode "recuperar o seu futuro".

"Tenho de ser sincero, sabe bem. Quatro anos e meio de trabalho, a mudar o partido. Foi para isto que o fizemos, um partido transformado, pronto a servir o nosso país, pronto a recuperar o Reino Unido ao serviço dos trabalhadores", disse, depois de garantir a vitória nas legislativas britânicas, num discurso proferido em Londres para os militantes trabalhistas, transmitido pela televisão.

"Em todo o nosso país, as pessoas vão acordar com a notícia, aliviadas pelo facto de um peso ter sido retirado, um fardo finalmente removido dos ombros desta grande nação", congratulou-se.

O líder trabalhista anunciou que o Reino Unido pode "olhar de novo em frente e caminhar para a manhã, para um raio de sol de esperança, pálido no início, mas cada vez mais forte ao longo do dia, brilhando mais uma vez num país que, após 14 anos, tem a oportunidade de recuperar o seu futuro".

Starmer reconheceu que o mandato dado ao partido acarreta uma "grande responsabilidade" e que "as vitórias eleitorais não caem do céu, são conquistadas com esforço e com muita luta.

"Não vos prometo que vai ser fácil. Mas mesmo quando as coisas se tornarem difíceis, e vão ser, lembrem-se desta noite", salientou.

O Partido Trabalhista assegurou a maioria absoluta nas legislativas britânicas de quinta-feira ao eleger mais do que 326 deputados.

Até agora, foram declarados os resultados de 537 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns que foram votos, tendo 367 sido conquistados pelo Partido Trabalhista, 86 pelo Partido Conservador, 51 pelos Liberais Democratas e os restantes por outros partidos ou candidatos independentes.