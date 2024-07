França. Agressões aumentam em vésperas de eleições legislativas

À saída de uma estação de metro, no norte de Paris, Antony, 26 anos, filho de emigrantes portugueses, distribui panfletos eleitorais a favor da Nova Frente Popular.

O jovem, de esquerda, procura dirigir-se aos indecisos e abstencionistas. Já fez este tipo de ações várias vezes e reconhece que nem sempre correu bem.

"Tivemos alguns confrontos complicados, com palavras duras. Vou citá-las : 'morram', 'antisemitas', 'terroristas'. Palavras complicadas para nós, jovens militantes, ecologistas, lgbt, filhos de imigrantes", relata.

Menos de três dias antes da segunda volta das eleições, o pequeno grupo de militantes procura, à imagem de tantos outros espalhados pela capital e outras cidades francesas, semear ideiais de solidariedade, justiça e igualdade.

Na Praça da République, centro de Paris, um palco gigante vai acolhendo artistas e personalidades públicas, num evento organizado por um grupo de jornais independentes e associações de defesa dos direitos.

Cerca de 60 000 pessoas juntaram-se na praça. No meio da multidão, Ângelo Ferreira, artista visual português, receia que no caso de o partido de Le Pen vencer com maioria absoluta, a maior ameaça esteja na rua, e não na Assembleia.

No dia anterior, testemunhou uma agressão, no 20e bairro de Paris, onde vive, em que "militantes de esquerda foram atacados por uma milícia de extrema-direita".

E analisa : "Isso é ainda mais inquietante do que as políticas que o partido [da União Nacional] pode vir a por em prática. Porque num estado existe sempre o Conselho Constitucional, o Senado, os tribunais que limitam muitos estragos que o poder da extrema-direita pode vir a causar. O que não se consegue limitar são essas milícias. O racismo vai ter carta branca neste país."

Comunidade portuguesa apela à mobilização

A 3 de julho, um grupo de inteletuais imigrantes e descendentes de portugueses publicou uma carta aberta no jornal de esquerda l’Humanité, apelando a um voto contra a extrema-direita na comunidade portuguesa. Um grito de alerta, para que "a história não se repita no país que [os] acolheu".

O historiador Victor Pereira, um dos assinantes do artigo, recorda que as raízes do partido de Bardella e Le Pen têm "a mesma origem do que o partido único do Estado Novo em Portugal". Pensadores como Charles Maurras, um dos arquitetos da ideologia da União Nacional, via em Salazar uma fonte de inspiração para as suas ideias políticas, explica.

"Não queremos que a história se repita e que essas ideias, que deveriam ter desaparecido com a Segunda Guerra Mundial depois dos horrores provocados pela ideologia de extrema-direita voltem a colocar em perigo a nossa democracia."

O artigo levanta ainda a questão de uma suposta hierarquia entre imigrantes, em que a comunidade portuguesa, europeia e "bem integrada", é vista como um modelo ("la pseudo-intégration à la portugaise", escrevem os autores). Do outro lado do espetro estão os imigrantes das ex-colónias francesas do norte de Africa, vítimas de um " racismo desinibido" na esfera político-mediática.

No entanto, a polémica sobre os cidadãos com dupla-nacionalidade, a quem a extrema-direita quer proibir o acesso a certos empregos e funções, revela como todos os estrangeiros correm uma ameaça, aponta o historiador.

Porta-voz do governo vítima de ataque

Vários episódios de violência marcaram a campanha eleitoral. Esta semana, a porta-voz do Governo francês foi atacada durante uma ação de campanha por quatro jovens, quando colava cartazes de campanha com membros da sua equipa, em Meudon, na periferia de Paris.

Prisca Thevenot, também candidata às legislativas, saiu ilesa ao contrário de dois colaboradores, que sofreram feridas no braço e no maxilar.

Segundo o jornal Le Monde, uma dezena de representantes políticos e militantes apresentaram queixa por violências físicas ou verbais durante a campanha.

O Ministério do Interior vai destacar cerca de 30 mil polícias em todo o país, para a segunda volta das eleições, este domingo 7 de Julho, na tentativa de evitar problemas.