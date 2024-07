Costa vai reunir com Lula da Silva no Rio de Janeiro a 24 de julho

O presidente do Conselho Europeu eleito, António Costa, participa no próximo dia 24 numa conferência internacional no Rio de Janeiro e tem agendado um encontro com o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva.

Fonte ligada ao anterior primeiro-ministro português não especificou ainda à agência Lusa o dia em que António Costa se deverá reunir com o Presidente do Brasil.

Na conferência intitulada "States of the future", a intervenção do ex-líder do executivo português, que na semana passada em Bruxelas foi eleito para o cargo de presidente do Conselho Europeu, será sobre o tema da "Democracia e nova governação global".

Esta conferência inicia-se no próximo dia 22, sendo aberta pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e por Dilma Rousseff, antiga chefe de Estado do Brasil e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento.

De acordo com os organizadores, a conferência "States of the Future", evento paralelo do G20, "visa reunir uma coligação diversificada de atores globais, incluindo governos, "think-tanks", sociedade civil, academia, setor privado e organismos internacionais, para fomentar um diálogo multidisciplinar e multissetorial sobre inovação das capacidades estatais frente aos desafios emergentes do século XXI". .

No plano da política externa, enquanto primeiro-ministro de Portugal entre novembro de 2015 e abril de 2024, António Costa colocou como uma das prioridades a conclusão de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

No ano passado, no final da Cimeira Luso-Brasileira, em Lisboa, o Presidente do Brasil e o então primeiro-ministro português defenderam uma rápida conclusão do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

"Os dois chefes de Governo convergiram na relevância do relacionamento comercial para os respetivos países e reafirmaram o seu mútuo empenho no desenvolvimento de iniciativas e ações conjuntas destinadas a reforçar e diversificar as trocas comerciais bilaterais, entre as quais se destaca a realização do Fórum económico bilateral à margem da cimeira, salientando a importância estratégica de uma rápida conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul", salientou-se no comunicado final da cimeira.

No plano político, em outubro de 2022, António Costa felicitou logo Lula da Silva pela sua vitória das presidenciais brasileiras, derrotando Jair Bolsonaro.

"Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", escreveu António Costa na sua mensagem dirigida a Lula da Silva.

Em 18 de novembro de 2022, António Costa recebeu Lula da Silva em São Bento, em Lisboa, mesmo antes de este ser empossado no cargo de Presidente do Brasil.

"Portugal tinha muitas saudades do Brasil, há muito tempo que não estávamos juntos. E eu, pessoalmente, tinha muitas saudades do presidente Lula", declarou António Costa após esse encontro.