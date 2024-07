"A política é serviço público". Keir Starmer já é o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Keir Starmer acabou de ser oficialmente empossado primeiro-ministro do Reino Unido, depois da vitória eleitoral por maioria absoluta do Partido Trabalhista desta quinta-feira.

O novo primeiro-ministro tomou posse em audiência com o Rei Carlos, no Palácio de Buckingham.

De seguida, viajou até o número 10 de Downing Street - a residência oficial do primeiro-ministro - para uma curta declaração ao país, em que prometeu "mudança e renovação nacional" e defendeu que "a política é serviço público".

"Esta ferida, esta falta de confiança só pode ser curada por ações e não palavras. Começamos hoje, com o simples reconhecimento que serviço público é um privilégio e o governo deve tratar toda a gente com respeito", afirmou.

O novo primeiro-ministro promete levar consigo "a responsabilidade da confiança" de quem votou no Partido Trabalhista, mas garante também que o seu Executivo vai servir quem votou noutras opções políticas.

Keir Starmer acredita que a política "pode ser uma força para o bem" e quer governar "com o país em primeiro e o partido em segundo".



De seguida, lançou as bandeiras de campanha, que diz agora querer tornar em medidas para "reconstruir" a riqueza em todas as comunidades do Reino Unido: Serviço Nacional de Saúde "de pé e em direção ao futuro", energia verde e barata e habitação acessível.

"O meu governo vai lutar todos os dias até que voltem a acreditar. O nosso trabalho é urgente e começamos hoje", concluiu.

Anteriormente, Rishi Sunak, o grande derrotado da noite, apresentou a sua demissão ao Rei de Inglaterra.

Assim, pela primeira em 14 anos, o primeiro-ministro britânico não pertence ao Partido Conservador.

[Atualizado às 13h00]