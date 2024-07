Taylor Swift. Biografia da cantora chega às bancas em Portugal

A biografia de Taylor Swift, "A História Completa", chega esta quinta-feira às livrarias em Portugal.

O livro foi originalmente editado em 2013 por Chas Newkey-Burden, jornalista e autor de outras biografias igualmente icónicas, mas só agora foi traduzido para português de Portugal, já com os mais recentes desenvolvimentos da vida da cantora norte-americana (que, recentemente, esgotou por duas vezes o Estádio da Luz).

A nova versão da biografia da artista inclui o romance com o jogador de futebol americano Travis Kelce e os primeiros concertos da famosa "Eras Tour", que passou por Portugal em maio.

Os últimos 11 anos do fenómeno Taylor são passados em revista e incluem, claro está, algumas das maiores polémicas que a cantora enfrentou, como a desavença com Kanye West ou a sua batalha legal com o antigo agente Scooter Braun.

O livro, editado pela Contraponto, tem 264 páginas e custa cerca de 18 euros.