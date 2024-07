Projeção dá maioria absoluta ao Partido Trabalhista no Reino Unido

O Partido Trabalhista, liderado por Kier Starmer, vence as eleições legislativas desta quinta-feira no Reino Unido com maioria absoluta robusta, avança uma projeção divulgada pela BBC. O Partido Conservador sofre uma derrota histórica.

As assembleias de voto encerraram pelas 22h00 e começou a contagem oficial dos votos.

Os trabalhistas regressam ao poder ao fim de 14 anos de governo do Partido Conservador. Kier Starmer será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, a confirmarem-se as projeções.

De acordo com a projeção divulgada pela BBC, o Partido Trabalhista deverá chegar aos 410 deputados num Parlamento com 650 lugares.

O Partido Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak, não deverá ir além dos 131 assentos na Câmara dos Comuns. É o pior resultado desde a fundação do partido, em 1834.

Na terceira posição surgem os Liberais Democratas, de Ed Davey, com uma previsão de 61 deputados, seguidos do partido nacionalista Reform UK, de Nigel Farage, com 13 assentos no Parlamento de Londres.

Na quarta posição desta projeção divulgada após o fecho das urnas aparece o Partido Nacionalista Escocês (SNP, na sigla inglesa), com 10 deputados, seguindo do Partido de Gales com 4 deputados e do Partido Unionista Conservador com dois deputados.