Número de mortos em Gaza ultrapassa os 38.000

O número de mortos palestinianos em quase nove meses de guerra na Faixa de Gaza ultrapassou os 38.000, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde do enclave governado pelo grupo radical Hamas.

Nas últimas 24 horas, os corpos de 58 pessoas foram levados para os hospitais, elevando o número total de mortos para 38.011, disse o ministério, citado pela agência norte-americana AP.

Mais de 87.000 pessoas ficaram feridas nos combates entre Israel e o Hamas.

O ministério não faz distinção entre combatentes e não combatentes na contagem que divulga, mas diz que muitos dos mortos são mulheres e crianças.

A guerra em curso entre Israel e o grupo islamita palestiniano foi desencadeado pelo ataque do Hamas em solo israelita em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque sem precedentes, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou no dia seguinte uma ofensiva militar em Gaza, que também destruiu significativamente as infraestruturas do enclave de 2,3 milhões de habitantes.