No ​Japão a manutenção de linhas de comboio já é feita por um robô humanoide

Podia ser um robô dos "Tansformers", mas trata-se de um funcionário dos serviços dos caminhos de ferro japoneses. De acordo com o jornal britânico "Guardian", este funcionário humanoide da West Japan Railway vai ser utilizado, a partir deste mês, para trabalhos de manutenção na rede da empresa. Contudo, este robô de grandes dimensões - com braços enormes e uma pequena cabeça - pode circular sobre carris, mas não funciona sozinho. O seu operador é um técnico que está no solo e que recorre a uns óculos que estão ligados às câmaras instaladas na cabeça do robô e que permitem ao operador ver. Já os membros são operados remotamente através de alavancas.

Segundo a empresa, para já, a principal tarefa do robô será aparar árvores ao longo dos carris e pintar as armações metálicas que seguram os cabos por cima dos comboios, já que tem um alcance de 12 metros de altura. Este robô também pode utilizar vários acessórios através dos seus membros, o que permite, por exemplo, colocar "garras" para transportar objetos com um peso de até 40 kg, segurar um pincel para pintar ou até utilizar uma motosserra.