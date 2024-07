Militar português morre na Ucrânia

Um português pertencente à Legião Estrangeira Militar Francesa terá morrido esta quinta-feira na Ucrânia, "vítima do conflito militar", segundo uma publicação feita no Facebook pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros.

João Natário, segundo a mesma publicação, "integrou voluntariamente" a unidade de Defesa Territorial da Ucrânia da Legião Estrangeira, um ramo do exército francês que aceita recrutas estrangeiros.

Evocando o seu passado como bombeiro, o Corpo de Bombeiros Macedense sublinhou as qualidades humanas de João Natário: "Durante toda a sua vida, quer como bombeiro quer como militar, o João defendeu sempre as pessoas, dedicando-se à proteção do bem mais precioso de todos: a vida humana. Foi nesta missão que hoje tragicamente perdeu a sua."