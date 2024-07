Kiev retirou tropas de um distrito da cidade de Chasiv Yar

O exército ucraniano confirmou esta quinta-feira a sua retirada de um distrito da cidade estratégica de Chassiv Yar, no leste da Ucrânia, cuja conquista foi reivindicada na quarta-feira por Moscovo.

"O comando decidiu retirar-se para posições mais seguras e melhor preparadas", declarou à televisão ucraniana Nazar Volochyn, porta-voz do grupo de forças Khortytsia destacado naquela região.

A Rússia reivindicou na quarta-feira a conquista de um distrito da cidade estratégica de Chassiv Yar, que tentava tomar há meses com o objetivo de alcançar um avanço decisivo no leste da Ucrânia.

A posição das tropas russas permitiu que atingissem com os seus canhões, nomeadamente os Kramatorsk, a maior cidade mineira da região de Donetsk e a guarnição ucraniana nessa parte da frente de batalha.

"Não era mais apropriado manter o distrito de Kanal, onde o inimigo havia penetrado, ameaçando vida e a saúde dos soldados. As posições dos nossos defensores foram destruídas", explicou Nazar Volochyn.

O exército russo continua a atacar o resto da cidade, localizada do outro lado de um canal, na esperança de capturá-la por completo, acrescentou o porta-voz.

No total, "238 bombardeamentos foram registados somente na área de Chassiv Yar nas últimas 24 horas. A maior parte do fogo de artilharia foi direcionado à parte sul da cidade", garantiu.

O canal DeepState da rede social Telegram, que se baseia em fontes abertas e próximo do exército ucraniano, afirmou na quarta-feira que esse distrito foi "completamente arrasado" e que o manter só levaria a "perdas acrescidas".

"A saída desse distrito é, portanto, uma decisão lógica, embora difícil", concluiu.

O exército russo tem tomado a iniciativa nos últimos meses na frente, ganhando terreno gradualmente. Procura penetrar nas linhas de defesa ucranianas no leste, para conquistar a parte do Donbass que não controla, após mais de dois anos do início da invasão da Rússia na Ucrânia.