Incêndio florestal na Califórnia obriga à retirada de 28 mil pessoas

Milhares de pessoas foram retiradas das suas casas devido a um grande incêndio florestal que deflagrou na terça-feira no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", cerca de 28 mil habitantes foram obrigados a abandonar as suas casas, uma vez que o incêndio atingiu mais de de 1.416 hectares perto da cidade de Oroville, a cerca de uma hora de Sacramento, capital da Califórnia.

Várias habitações e veículos foram destruídos no condado de Butte. De acordo com as autoridades, no mínimo quatro estruturas foram também atingidas pelas chamas.

Mais de 1.400 bombeiros estiveram no combate às chamas, num incêndio que estava com 0% de contenção na tarde de quarta-feira. Pelo menos, oito pessoas ficaram feridas, sendo quatro deles bombeiros.

Segundo Ed Fletcher, um oficial de informação pública da CalFire, a agência está a esforçar-se muito para garantir que os bombeiros consigam descansar, no entanto, o trabalho é desafiador e ainda mais difícil devido às condições extremas, como as temperaturas elevadas.

"A combinação de eventos representou um enorme desafio para os bombeiros", disse, apelando ainda ao público para adotar todos os cuidados por forma a limitar novos incêndios.

Califórnia em estado de emergência

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência. No início da semana, também já tinha ativado o centro de operações estatal para coordenar a resposta aos incêndios florestais e ao calor excessivo que se tem vindo a sentir no estado.

As causas do incendio estão, neste momento, a ser investigadas.

"Vai ser um desafio, tanto de dia como de noite - por isso a mensagem é a prevenção", afirmou o diretor adjunto do Cal Fire, Nick Schuler. A agência está a trabalhar ao máximo para se preparar para o que se prevê ser uma semana extremamente complicada e um verão igualmente complicado.



Desde quarta-feira partes da Califórnia estão sujeitas a níveis "extremos" de risco de calor - o nível mais alto no índice do Serviço Nacional de Meteorologia e as autoridades alertaram que as condições extremas podem durar até domingo ou mais.

"Esta vai ser uma onda de calor severa, prolongada e potencialmente recorde, que poderá ter grandes impactos em grande parte da Califórnia", declarou o cientista climático Daniel Swain, citado pelo britânico Guardian.



Os especialistas recordam que as elevadas temperaturas são a forma mais mortal de catástrofe relacionada com o clima e os meteorologistas advertem que as perigosas condições climatéricas desta semana representam riscos para a saúde.