Autoridades australianas dizem ter encontrado restos mortais de criança atacada por crocodilo

As autoridades australianas referem acreditar que encontraram os restos mortais de uma menina de 12 anos que foi atacada por um crocodilo enquanto nadava num rio.

Os restos mortais ainda não foram identificados, porém apresentaram sinais consistentes de pertencerem a um menor e terem sido atacados por este animal.

A menina foi vista pela última vez a nadar em Mango Creek, na comunidade de Nganmarriyanga, anteriormente conhecida como Palumpa e situada a cerca de 357 quilómetros a sudoeste da cidade australiana de Darwin, de acordo com um comunicado divulgado pela polícia do Território do Norte.

Os ataques do crocodilo são incomuns nesta região, mas não são inéditos.