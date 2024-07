Enfermeira "serial killer" condenada por tentar matar mais um bebé

Uma antiga enfermeira britânica, Lucy Letby, foi condenada esta terça-feira pela tentativa de assassinato de uma bebé prematura. O crime aconteceu num hospital do Reino Unido.

O julgamento deste caso conhecido como "Bebé K" teve que ser repetido, uma vez que no primeiro processo não foi possível chegar a um consenso.

Lucy Letby foi considerada culpada de tentar matar a bebé, que nasceu prematura, ao ter retirado o tubo do ventilador que ajudava a criança a respirar.



Após pouco mais de uma hora do seu nascimento e enquanto outros funcionários se encontravam ausentes, o médico Ravi Jayaram entrou na sala onde a recém-nascida estava a receber os cuidados e encontrou o tubo de respiração deslocado. Os alarmes que deveriam ter soado tinham sido desativados e Lucy Letby estava ali "sem fazer nada".



O procurador Nick Johnson afirmou que, em duas outras ocasiões nessa noite, Lucy Letby interferiu com o tubo de respiração para dar a impressão de que havia um problema específico com a bebé.

Em agosto do ano passado, a ex-enfermeira de 34 anos da unidade neonatal do Hospital Countess of Chester, em Inglaterra, já tinha sido considerada culpada pela morte de sete bebés e da tentativa de assassinato de mais seis, entre junho de 2015 e junho de 2016.