Criança desaparecida num rio repleto de crocodilos na Austrália

Uma menina de 12 anos desapareceu enquanto nadava num rio repleto de crocodilos, numa isolada comunidade aborígene no norte da Austrália.

A menina foi vista pela última vez a nadar em Mango Creek, na comunidade de Nganmarriyanga, anteriormente conhecida como Palumpa e situada a cerca de 357 quilómetros a sudoeste da cidade australiana de Darwin, de acordo com um comunicado divulgado pela polícia do Território do Norte

A polícia disse esta quarta-feira estar à procura da criança e "as primeiras informações indicam que a menina teria sido atacada por um crocodilo", disse a polícia do território norte.