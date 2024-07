Biden continua "na corrida", Trump cresce nas sondagens

Na conversa desta quarta-feira, Biden disse aos elementos da sua campanha que não vai atirar a toalha ao chão e continua na corrida à Casa Branca, de acordo com duas fontes citadas pela agência Reuters.

As dúvidas sobre o estado de saúde de Biden, de 81 anos, aumentaram após o debate da semana passada com o adversário republicano Donald Trump .

A posição de Joe Biden foi assumida numa conversa telefónica com a sua equipa de campanha, no dia em que o jornal “The New York Times” noticiou que o Presidente democrata está preocupado com o estado da sua candidatura.

O Presidente reúne-se com governadores democratas, esta quarta-feira, para passar uma mensagem de tranquilidade e que está à altura de liderar a candidatura do Partido Democrata.

A porta-voz da Casa Branca foi questionada esta quarta-feira se Joe Biden vai desistir. Karine Jean-Pierre deixou a garantia: “garantidamente, não”.

A notícia de que o Presidente continua na corrida é conhecida no dia em que duas sondagens indicam que Trump ganhou terreno após o debate da semana passada, na CNN.

Uma sondagem divulgada pelo “Wall Street Journal” dá a vitória a Trump nas eleições, com 48%, com Biden a ficar-se pelos 42%.O candidato republicano ganha um ponto percentual em comparação com um estudo anterior.

Outra sondagem New York Times/Siena aponta para uma subida de três pontos para Trump, que ganharia as eleições com 49% contra 43% de Biden.