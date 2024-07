Seis desaparecidos na Suíça após mau tempo no fim de semana

Mais quatro pessoas estão a ser procuradas no sudeste da Suíça, assolado pelo mau tempo no fim-de-semana, que causou até agora quatro mortos e seis desaparecidos no país alpino, disseram as autoridades.

De acordo com a polícia do cantão de Ticino, no qual o vale Maggia foi duramente atingido por chuvas torrenciais no sábado, duas mulheres e dois homens juntam-se agora a outros dois desaparecidas.

As operações de busca prosseguem, indicou um comunicado de imprensa emitido na segunda-feira à noite.

Neste cantão, onde uma pessoa já tinha sido dada como desaparecida, três pessoas morreram num aluimento de terras no fim de semana.

No cantão vizinho de Valais (sudoeste), uma pessoa morreu em Saas-Grund. Trata-se de um cidadão alemão de 67 anos que ficou preso na cave de um hotel devido à rápida subida das águas.

As autoridades indicaram que uma outra pessoa continua desaparecida em Valais.

Depois de o rio Maggia ter arrastado uma ponte perto de Cevio, a parte superior do vale só era acessível por via aérea. O exército foi chamado para abrir o vale por terra.

Na segunda-feira, não havia eletricidade em parte deste vale e não havia água potável.

No cantão de Valais, a chuva e a inundação parcial do Ródano causaram danos materiais consideráveis.