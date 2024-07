Rudolph Giuliani expulso da advocacia por falsidades sobre Trump

O ex-presidente da Câmara de Nova Iorque Rudolph Giuliani foi expulso do exercício de advocacia por decisão de um tribunal nova-iorquino devido a declarações falsas e repetidas sobre a derrota ex-Presidente norte-americano Donald Trump nas eleições de 2020.

A decisão sobre Giuliani, antigo conselheiro jurídico de Trump, aplica-se ao estado de Nova Iorque e foi proferida por um tribunal de recurso em Manhattan.

O tribunal decidiu que Giuliani seria "excluído do exercício da advocacia, com efeito imediato e até nova ordem deste tribunal, e seu nome retirado da lista de advogados e consultores jurídicos no Estado de Nova Iorque", segundo a agência Associated Press (AP).

O porta-voz de Giuliani não respondeu à AP a um 'email' e um telefonema solicitando comentários sobre esta decisão.

Giuliani já tinha tido a sua licença legal de Nova Iorque suspensa por declarações falsas após a eleição que deu a vitória ao atual Presidente, o democrata Joe Biden.

O antigo autarca e procurador federal de 80 anos, que ganhou enorme popularidade após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, foi o principal porta-voz das falsas alegações de fraude eleitoral de Trump, no seguimento da derrota do então Presidente republicano há quatro anos.

Numa conferência de imprensa em Filadélfia, afirmou que a candidatura republicana iria desafiar o que alegou ser uma vasta conspiração dos democratas.

Mentiras em torno dos resultados eleitorais ajudaram a incentivar uma multidão enfurecida de manifestantes pró-Trump a invadir o Capitólio em Washington em 06 de janeiro de 2020, num esforço para impedir a validação da vitória de Biden.