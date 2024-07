Homem reencontra mãe 28 anos após se ter perdido

Gouming Martens perdeu-se da sua família biológica aos três anos de idade, durante uma viajem com destino à cidade natal da sua mãe, no sudoeste da província chinesa de Sichuan, em 1994. A histórica é contada pelo jornal "South China Morning Post".

Depois de se ter perdido foi encontrado por pessoas que o encaminharam para um orfanato, onde foi adotado dois anos depois por Jozef e Maria Martens, um casal holandês.

Em 2007, os pais retornaram à China na tentativa de descobrir pistas que os levassem ao reencontro do filho perdido, mas o orfanato já não existia.

Gouming Marten passou 12 anos numa busca exaustiva pelos pais. Começou por reaprender Mandarim e trabalhou em part-time para conseguir pagar três viagens à China durante os tempos da faculdade.

Em 2012, participou numa operação de voluntariado destinada a ajudar pessoas a reencontrar familiares perdidos, onde também tentou procurar os seus progenitores com a ajuda de voluntários.

A noticias de que a sua família biológica havia sido encontrada chegou em outubro do ano passado, através dos voluntários que disseram a Gouming que seu ADN correspondia ao de Wen Xurong, a mãe biológica.

Veio-se a descobrir que os seus pais nunca tinham deixado de procurar o filho que conheciam pelo nome de Gao Yang, o seu nome original.

O que aconteceu no dia do desaparecimento e depois?

De acordo com o jornal "South China Morning Post", Gao Xianjun, pai de Gao Yang, perdeu Wen de vista na estação de comboios e enquanto procurava pela esposa. Foi atacado por um grupo de vândalos e acabou por perder o filho de vista também.



Onde estava Wen? Wen, mãe de Gouming Marten e esposa de Gao Xianjun, foi raptada por um homem que a obrigou a ter um filho seu e que a abandonou após esta o ter dado à luz. Quando regressou à sua cidade natal acabou por sofrer sequelas psicológicas, mais tarde voltou a casar-se e teve uma filha.

Já Gao Xianjun percorreu o caminho de Sichuan até à província de Jiangsu, a 1.700 quilómetros de distância em busca desesperada pelo filho. Acabou por falecer em 2009.

Oito anos depois, o irmão da criança desaparecida entrou em contacto com a mãe, Wen Xurong, para que registasse o seu ADN na polícia e colocasse as informações do seu filho na associação Baobeihuijia (Baby Come Home).

Segundo um dos voluntários, não era possível fazer a correspondência entre o ADN de Gouming e o da mãe na base de dados, uma vez que eram necessários os dados de ADN de ambos os progenitores para fazer uma correspondência.

No entanto, acabaram por coincidir depois de os voluntários terem analisado cuidadosamente todas as publicações relativas à história Gouming Martens e de terem feito corresponder as suas informações, enviando as suas amostras de sangue para um teste de ADN.

Por coincidência, a boa noticia chegou no dia do seu verdadeiro aniversário, 12 de outubro no calendário chinês.

Quando se reencontraram, a mãe biológica chamou-o pela alcunha pela qual o tratava quando era pequeno, "Yangyang", e perguntou-lhe onde esteve. Ao que Gouming respondeu "Estou aqui".