Congressista democrata apela a que Biden abandone corrida presidencial

A ex-líder da Câmara dos Representantes norte-americana Nancy Pelosi considerou esta terça-feira "legítimo" questionar a saúde do Presidente, criticado pelo mau desempenho no debate contra Donald Trump, e um congressista democrata apelou mesmo a que Joe Biden abandone a corrida presidencial.

"Acho legítimo perguntar se este é um episódio simples ou um estado duradouro", disse ao canal MSNBC Pelosi, uma figura ainda muito influente dentro do seu partido.

Porém, a política da Califórnia, ela própria com 84 anos, elogiou a "visão" do chefe de Estado, atualmente com 81 anos.

"Não sou médica. Não posso dizer o que acontecerá dentro de três ou quatro anos, mas acho que, pela minha experiência, e foi isso que me perguntou, acho que (Biden) continuará a ser um grande Presidente dos Estados Unidos", advogou.

Os apelos de democratas eleitos, instando o Presidente e a sua comitiva a serem transparentes sobre a forma do líder octogenário, multiplicaram-se nas últimas horas.

O congressista Lloyd Doggett foi mais longe e tornou-se hoje o primeiro legislador do Partido Democrata a pedir publicamente que Joe Biden renuncie à corrida à Casa Branca, argumentando que o desempenho do chefe de Estado no debate não conseguiu "defender efetivamente as suas muitas realizações".