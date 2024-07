Steve Bannon. Ex-conselheiro de Trump dá entrada na prisão

Steve Bannon, antigo conselheiro do ex-presidente dos EUA Donald Trump, deu entrada esta segunda-feira numa prisão federal no nordeste dos Estados Unidos para cumprir pena por obstrução a investigação parlamentar sobre o ataque ao Capitólio.

"Tenho orgulho de ir para a prisão hoje (...) se isso for necessário para enfrentar Joe Biden", disse este ideólogo populista, figura influente no movimento ultraconservador, antes de entrar na prisão de Danbury, no estado do Connecticut, descrevendo-se como "um preso político".

Steve Bannon, de 70 anos, deve agora cumprir quatro meses atrás das grades, depois de a suspensão da sua pena, resultado de um dos seus recursos, ter sido rejeitada por um juiz.

Bannon foi recebido perto do edifício da prisão por uma pequena multidão de apoiantes com bandeiras "Trump 2024" e por uma das mais fervorosas defensoras de Trump no Congresso, Marjorie Taylor Greene.