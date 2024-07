Beryl. Perigoso furacão de categoria 4 chega às Caraíbas

A tempestade "extremamente perigosa" de categoria 4, o furacão Beryl, atravessou o Oceano Atlântico no domingo à noite em direção às Ilhas de Barlavento das Caraíbas, onde se espera que traga ventos fortes que podem trazer risco de vida e inundações repentinas esta segunda-feira, disse esta segunda-feira Centro Nacional de Furacões dos EUA.



Este é o primeiro furacão da temporada de 2024 e estava localizado a cerca de 240 quilómetros a sudeste dos Barbados na noite de domingo, com ventos máximos de 215 quilómetros, detalhou o NHC em um comunicado.

"Espera-se que o Beryl continue a ser um furacão extremamente perigoso à medida que o seu núcleo se desloca através das Ilhas do Barlavento para leste das Caraíbas", acrescentou o NHC no seu último aviso.

O centro do furacão deverá atravessar as Ilhas Barlavento esta segunda-feira como uma tempestade de categoria 4,

o segundo nível mais forte de uma escala de cinco níveis, provocando "danos potencialmente catastróficos causados pelo vento" em São Vicente e Granadinas e em Granada.

É raro que um furacão de grandes dimensões apareça tão cedo na temporada de furacões do Atlântico, que decorre de 1 de junho a 30 de novembro. No domingo, Beryl tornou-se o furacão de categoria 4 mais precoce de que há registo, superando o furacão Dennis, que se tornou de categoria 4 em 8 de julho de 2005, segundo dados do NHC.

Preparações para a tempestade "extremamente perigosa"

Foram emitidos avisos de furacão em Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Ilhas Granadinas, Granada e Tobago. Foi emitido um alerta de tempestade tropical para Dominica, Trinidad e partes da República Dominicana e do Haiti.

As autoridades e os habitantes das ilhas das Caraíbas já estavam a preparar-se para a chegada da tempestade. Segundo as autoridades, Tobago abriu abrigos, fechou as escolas na segunda-feira e cancelou cirurgias electivas nos hospitais.

Prevê-se que o furacão traga chuvas, entre 8 e 15 cm, nos Barbados e nas Ilhas Barlavento ao longo do dia de segunda-feira, o que, segundo o NHC, poderá provocar inundações repentinas em zonas vulneráveis.

É esperado também que a ondulação nestes locais seja grande e perigosa, afetando principalmente as costas meridionais de Porto Rico e Hispaniola.

Em maio, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA previu uma atividade de furacões acima do normal no Atlântico em 2024, em parte devido a temperaturas oceânicas quentes quase recorde.