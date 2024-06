Queda de aeronave em autoestrada faz três mortos em França

A queda de um avião de turismo numa autoestrada na região de Paris, França, provocou a morte de três passageiros, segundo a polícia francesa.

O acidente, ocorrido durante a tarde deste domingo na região de Paris, poderá ter sido provocado pelo contacto entre o avião Cessna e uma linha de alta tensão.

De acordo com fontes citadas pela agência de notícias France-Press (AFP), nenhum carro foi atingido na autoestrada, mas "os três ocupantes do avião, que acabava de descolar do aeródromo de Lognes, morreram".