França. Extrema-direita à frente na primeira volta, apontam projeções

O partido de extrema-direita União Nacional lidera as projeções da primeira volta das legislativas em França, com cerca de 34% dos votos, podendo ganhar até 150 novos lugares no parlamento francês.

As projeções de IFOP, Ipsos, OpinionWay e Elabe colocam em segundo lugar a coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP), com cerca de 29%, enquanto o bloco que inclui o partido do presidente Emmanuel Macron terá entre 20% a 23% dos votos.

Numa primeira reação aos resultados, Marine Le Pen diz que a "democracia falou" e que os primeiros resultados mostram uma "vontade de virar a página de sete anos de poder corrosivo", apelando à renovação do voto na segunda volta das eleições.