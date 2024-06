Eleições em França. Participação até às 17h00 locais foi de 59,39%

A taxa de participação nas eleições legislativas francesas registava este domingo um forte aumento às 17h00 locais na França continental (16h00 em Lisboa), atingindo 59,39%, mais cerca de 20 pontos do que nas últimas legislativas, em 2022.

Estes dados confirmam a tendência já assinalada às 12h00 (11h00 em Portugal) em que se registou uma participação de 25,90%, contra 18,43% à mesma hora em 2022, segundo informação prestada pelo Ministério do Interior.

Em 1997, aquando das últimas eleições legislativas antecipadas, era de 22,74% ao meio-dia.

O terramoto da dissolução da Assembleia Nacional, anunciado pelo Presidente francês Emmanuel Macron, em 9 de junho, e as apostas do escrutínio, que podem abrir caminho à vitória da extrema-direita ao poder, parecem mobilizar ainda mais os franceses.

Entretanto, alguns dos principais candidatos às eleições legislativas em França já votaram para a primeira volta das eleições antecipadas que se realizam no domingo.

O primeiro foi Manuel Bombard, coordenador do partido de esquerda "La France Insoumise (LFI)", que votou pouco depois das 10h00 locais em Marselha, no sul.

Poucos minutos depois, o presidente da União Nacional (RN), de extrema-direita, favorito em todas as sondagens para ser o próximo primeiro-ministro, Jordan Bardella, votou eletronicamente em Garches, nos arredores de Paris.

Por volta das 11:30, votaram o atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, em Vanves, também perto de Paris, e o antigo presidente socialista Françoise Hollande, candidato a deputado no departamento de Corrèze.

Antes, o antigo primeiro-ministro e peso pesado "macronista" Édourd Philippe votou em Le Havre, cidade do norte de que é presidente da Câmara Municipal, e Éric Ciotti, líder do Partido Republicano conservador, que se aliou pessoalmente à RN contra a maioria do seu partido, e que votou em Nice, sudeste da França.

Como é habitual nas eleições francesas, nenhum dos candidatos fez declarações à imprensa.

O Presidente Emmanuel Macron e a sua mulher Brigitte vão votar na pequena cidade costeira de Le Touquet, no norte, enquanto a líder do RN, Marine Le Pen, também planeia votar no seu reduto eleitoral de Henin-Beaumont, no norte, perto da fronteira belga.

[Notícia atualizada às 16h27, com dados atualizados da participação nas eleições]