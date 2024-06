Nações Unidas iniciam transporte de toneladas de ajuda humanitária a Gaza

Trabalhadores das Nações Unidas começaram a transportar toneladas de ajuda humanitária que se acumulavam num cais construído pelos Estados Unidos ao largo da costa de Gaza para armazéns no território palestiniano sitiado, informou este sábado a ONU.

A operação permitirá também aos Estados Unidos retomarem as operações no cais, interrompidas devido a condicionamentos provocados por agitação marítima.

Não se sabia quando é que a ajuda poderia chegar aos palestinianos em Gaza, onde os especialistas alertaram para o elevado risco de fome, quando a guerra entre Israel e o Hamas chega ao seu nono mês.

Esta é a primeira vez que camiões transportam ajuda do cais desde que o Programa Alimentar Mundial, uma agência da ONU, suspendeu as operações no local devido a preocupações de segurança em 09 de junho.

Na última semana, mais de 4,5 toneladas de ajuda foram transportadas para terra, de acordo com o exército norte-americano.

A ONU está a investigar se este cais foi utilizado numa operação militar israelita no mês passado para resgatar três reféns num ataque que matou mais de 270 palestinianos.

Se o PAM conseguir levar a ajuda para os armazéns dentro de Gaza, os militares norte-americanos poderão decidir reinstalar o cais, que foi retirado devido ao mau tempo esta sexta-feira, e poderia não voltar a ser reinstalado em face à possibilidade da ajuda não ser recolhida.

Os comboios de distribuição da ajuda têm sido alvo de ataques em Gaza.

Embora a maior parte das entregas de ajuda seja efetuada por via terrestre, as restrições em torno dos postos fronteiriços e dos artigos que podem entrar em Gaza prejudicaram ainda mais uma população que já estava dependente da ajuda humanitária antes da guerra.