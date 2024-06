Von der Leyen antecipa "grande equipa" com Costa e Kallas após primeiro encontro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, previu hoje que vai fazer "uma grande equipa" com António Costa enquanto presidente do Conselho Europeu e Kaja Kallas na qualidade de chefe da diplomacia europeia. "António Costa aterrou em Bruxelas [...]. Sei que os três vamos ser uma grande equipa. Anseio pela confirmação do Parlamento Europeu", escreveu a presidente do executivo comunitário na rede social X (antigo Twitter). A publicação de von der Leyen acompanhava um curto vídeo com imagens do encontro desta tarde com António Costa, que viajou hoje para Bruxelas, e a ainda primeira-ministra da Estónia. É o primeiro encontro das três mais altas figuras da União Europeia para a próxima legislatura.



O socialista António Costa foi eleito na noite de quinta-feira pelos chefes de Estado e de Governo da UE como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio a partir de 1 dezembro de 2024, foi anunciado em Bruxelas. A decisão foi adotada numa reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, na qual os líderes da UE propuseram também o nome de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, que depende porém do aval final do Parlamento Europeu, e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sujeita à eleição pelos eurodeputados de todo o colégio de comissários.