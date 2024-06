Mulher acusada de agressão após ter atirado uma tarântula durante conflito

Marisa Simonetti, uma candidata a legisladora do condado de Hennepin, fora algemada pelas autoridades dos Estados Unidos da América após a sua inquilina, Jackie Vasquez, as ter contactado por invasão de propriedade. Quando os policias chegaram ao local, Jackie afirmou que Marisa a tinha agredido com uma aranha e pedaços de lixo durante um conflito.

A candidata a legisladora declarou que o conflito fora iniciado pela sua inquilina após esta a ter acusado de invadir a casa.

Marisa Simonetti alugou um quarto a Jackie que precisava de um espaço para estudar, mas que quando o contrato chegou ao fim se recusou a abandonar a habitação.

“Sou boa a resolver problemas de forma criativa e, na verdade, não magoei ninguém fisicamente”, afirmou Marisa.

Simonetti passou o fim-de-semana detida e foi libertada na segunda-feira depois de prestar declarações.