​Joe Biden não desiste. “Quando somos derrubados, levantamo-nos”

O Presidente norte-americano, Joe Biden, não atira a toalha ao chão após o debate da última noite com o candidato republicano Donald Trump.



O frente a frente mostrou um Joe Biden, de 81 anos, com algumas hesitações e com a voz algo cansada, o que deixou os comentadores e alguns democratas apreensivos quanto à capacidade do Presidente para iniciar mais um mandato.

Num comício perante milhares de apoiantes, na Carolina do Norte, Biden mostrou-se combativo e disse que quer ganhar as eleições de 5 de novembro e derrotar Donald Trump.