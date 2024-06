Empresária acusada da “maior fraude da história” do Brasil foge para Portugal

A empresária brasileira Anna Christina Saicali, que é acusada de ser uma das responsáveis pela maior fraude financeira do Brasil, fugiu para Portugal onde se encontra desde 15 de junho, segundo informações prestadas pela polícia do país sul-americano.

Saicali é, alegadamente, uma das responsáveis por encobrir perdas superiores a 4.2 mil milhões de euros na empresa de retalho Americanas, uma das maiores do Brasil. A verba, segundo comunicaram as autoridades brasileiras, constitui a “maior fraude da história do mercado financeiro brasileiro”.

Esta quinta-feira, a Polícia Federal desenvolveu uma megaoperação no Rio de Janeiro que incluiu as ordens de prisão de Saicali, antiga diretora financeira da Americanas, e Miguel Gutierrez, ex-diretor-executivo da mesma empresa, e quinze mandados de busca.

No entanto, os dois empresários estão fora do país. Saicali, que recebeu o estatuto de foragida, terá escapado para Portugal, não ficando claro se foi ou não informada previamente da iminência da intervenção judicial.

Alguns órgãos de informação do Brasil garantem que a empresária não tem cidadania portuguesa, encontrando-se em território nacional há pouco mais de dez dias com visto de trabalho.

Miguel Gutierrez, por sua vez, vive em Espanha há cerca de um ano e tem cidadania espanhola. O seu nome e o de Saicali, já foram incluídos na lista da Interpol.

O tribunal também ordenou o congelamento de cerca de 500 milhões de reais em bens (um valor próximo dos 90 milhões de euros).

As autoridades suspeitam que sob a orientação dos dois diretores, a empresa teria utilizado contratos fictícios para melhorar os seus resultados operacionais.

Anna Christina Saicali é formada em artes plásticas e em finanças empresariais. Entrou na empresa Americanas em 1997, subindo aos poucos na hierarquia do gigante do comércio físico e online. Acabou por ser afastada em fevereiro, depois da divulgação do rombo financeiro que motivou a operação policial desta quinta-feira.