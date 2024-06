Ataque ao Capitólio. Supremo lança dúvida sobre centenas de casos

Uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos pode colocar em causa o processo de centenas dos suspeitos de envolvimento no ataque ao Capitólio que estão acusados do crime de obstrução, entre os quais Donald Trump.

A maioria dos juízes decidiu, esta sexta-feira, que os procuradores federais erraram quando acusaram o antigo polícia Joseph Fischer do crime de obstrução corrupta de um processo oficial, nomeadamente a certificação do Congresso da vitória do Presidente Joe Biden sobre Trump que os manifestantes tentaram impedir a 6 de janeiro de 2021.

Seis dos nove juízes do Supremo Tribunal adotaram uma leitura restritiva do conceito de obstrução.

Sustentam que o Ministério Público deve demonstrar que um arguido “prejudicou a disponibilidade ou integridade” de documentos ou outros registos relacionados a um processo oficial, ou tentou fazê-lo.