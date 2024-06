Agência do Medicamento recomenda autorização de epinefrina em spray nasal

A Agência Europeia para os Medicamentos (EMA, na sigla inglesa) recomendou esta sexta-feira que seja autorizada a comercialização na União Europeia (UE) de um pulverizador nasal de epinefrina para tratamento de emergência de reações alérgicas (anafilaxia).

O Comité dos Medicamentos para Uso Humano da EMA considerou que o medicamento Eurneffy, administrado por via nasal, é aconselhado para doentes com potenciais reações alérgicas graves aos quais tem de ser administrada epinefrina (adrenalina), com a vantagem de não precisar de ser injetado e com igual eficácia.

As reações adversas observadas são semelhantes às experimentadas após a injeção de epinefrina - náuseas, dor de cabeça, irritação na garganta e tonturas - a que se acrescenta corrimento nasal.

A recomendação da EMA será agora transmitida à Comissão Europeia para a adoção de uma decisão sobre a autorização do medicamento na UE, após a qual cada Estado-membro decidirá sobre o preço e comparticipação do Eurneffy.