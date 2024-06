PJ deteve cidadão estrangeiro procurado na Bélgica por roubo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto de Lisboa um cidadão estrangeiro, de 22 anos, que viajava a partir de Marrocos, e que era procurado pela justiça belga pela coautoria de cinco crimes de roubo, informou esta quinta-feira a PJ.

A PJ adiantou que o detido foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou que ficasse a aguardar o processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Segundo as autoridades judiciárias belgas, em 2023, o detido e outros suspeitos terão roubado relógios de valor elevado. As vítimas eram previamente selecionadas, sendo depois abordadas na via pública com recurso à força ou à ameaça. Por estes factos, os autores dos crimes poderão incorrer numa pena de 15 anos de prisão.

A detenção do suspeito pela PJ, através da Unidade de Informação Criminal, contou com a colaboração de elementos desta polícia destacados no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.