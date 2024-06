Pelo menos 63 vítimas mortais por bebida alcoólica adulterada no sul da Índia

Pelo menos 63 pessoas morreram e mais de uma centena foram hospitalizadas depois de terem ingerido uma bebida alcoólica adulterada vendida ilegalmente no sul da Índia.

Na segunda-feira, o primeiro balanço das autoridades sobre o incidente indicava que tinham morrido 56 pessoas.

O envenenamento ocorreu no distrito de Kallakurichi, no estado de Tamil Nadu, sul da Índia.

Algumas pessoas ficaram cegas, outras desmaiaram na rua e outras morreram antes de conseguirem chegar ao hospital.

Os trabalhadores mais desfavorecidos, principalmente homens empregados no setor na agricultura, compram regularmente "araca", uma bebida comum no sul e no sudeste asiático.

Na Índia, a bebida é vendida nas ruas, em sacos de plástico, por 60 rupias (0,70 euros).

Os partidos políticos do Estado de Tamil Nadu acusaram-se mutuamente pelas mortes provocadas pela bebida adulterada.

Alguns deputados da oposição foram mesmo expulsos do Parlamento local, depois de terem organizado uma manifestação na quarta-feira, exigindo a demissão do chefe do Governo estadual.

Centenas de pessoas morrem todos os anos na Índia em consequência de lotes tóxicos de bebidas produzidas em destilarias clandestinas.

Substâncias como o metanol são frequentemente adicionadas a estas bebidas para incrementar os efeitos, o que pode provocar cegueira, lesões hepáticas ou a morte.